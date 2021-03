Messa in Tv oggi domenica 14 marzo 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 14 marzo 2021) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 14 marzo 2021. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Chiesa Santa Maria Maggiore in Alatri (Frosinone). Alle 12.00 su Rai 1 sarà possibile seguire l’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasMessa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021) Dove guardare lain Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per14. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santadalla Chiesa Santa Maria Maggiore in Alatri (Frosinone). Alle 12.00 su Rai 1 sarà possibile seguire l’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santain live. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e tras...

Advertising

bakyobrien : @entertainxer nono oggi niente messa - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: #Messa in Tv oggi domenica 14 marzo 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) - CorriereCitta : #Messa in Tv oggi domenica 14 marzo 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) - TV2000it : La santa messa celebrata da #PapaFrancesco in occasione dei 500 anni dall’arrivo del Cristianesimo e l’inizio dell’… - FabioGiovanniD1 : @GiorgioMarango8 Grazie per la spiegazione. Personalmente sono sempre stato propenzo a pensare che ognuno dovrebbe… -