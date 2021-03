Meloni solidale con la Morani | «FdI condanna sempre certi metodi Già ho preso provvedimenti»

(Di domenica 14 marzo 2021) Giorgiaha espresso solidarietà immediata ad Alessiaper gli insulti di un ex candidato di FdI al consiglio comunale di Pesaro contro l’esponente dem. Lo ha fatto ieri sera, poco dopo la denuncia dei fatti. “Solidarietà all’onorevole Alessiaper i vergognosi insulti che le sono stati rivolti. Io non uso mezze parole perre questi, troppo spesso tollerati in altri contesti politici. FdI è già intervenuta da ore e senza ambiguità per prendere i dovuti”. Così, in una nota, il presidente di Fratelli d’Italia.con la, la nota di FdI Marche Ieri pomeriggio, a distanza di meno di un’ora dalla denuncia della, Fratelli d’Italia aveva già ...

