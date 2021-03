Melissa: la partenza. Ospedale di Martina Franca: si sono presentati in 98 per la donazione di midollo al bambino malato di leucemia Due segnali di speranza (Di domenica 14 marzo 2021) Il volo verso l’America di Melissa e dei suoi genitori (video della partenza qui) è stato reso possibile dalle donazioni. La bambina di Monopoli affetta da Sma deve tentare la cura con il farmaco più costoso del mondo e proprio in questi giorni è stata autorizzata la somministrazione a carico del servizio sanitario italiano per i bambini di peso fino a tredici chili e mezzo. Ma Melissa ormai non può svolgere la terapia nel nostro Paese. La solidarietà, appunto, le ha dato una speranza. Così come la solidarietà dà una speranza al bambino di Martina Franca malato di leucemia. Ieri all’Ospedale si sono presentati in 98 per iscriversi al registro dei donatori di ... Leggi su noinotizie (Di domenica 14 marzo 2021) Il volo verso l’America die dei suoi genitori (video dellaqui) è stato reso possibile dalle donazioni. La bambina di Monopoli affetta da Sma deve tentare la cura con il farmaco più costoso del mondo e proprio in questi giorni è stata autorizzata la somministrazione a carico del servizio sanitario italiano per i bambini di peso fino a tredici chili e mezzo. Maormai non può svolgere la terapia nel nostro Paese. La solidarietà, appunto, le ha dato una. Così come la solidarietà dà unaaldidi. Ieri all’siin 98 per iscriversi al registro dei donatori di ...

