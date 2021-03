Matrimonio a prima vista, chi sono Francesco e Martina: la nuova coppia (Di domenica 14 marzo 2021) Il 10 marzo scorso è partita la sesta edizione di Matrimonio a prima vista Italia su RealTime e, sono già tutti pazzi di loro. Scopriamo chi sono Francesco e Martina, i protagonisti della nuova stagione del format. Matrimonio a prima vista Italia: La sesta edizione è già un successo Gli affezionati al programma lo sanno bene, il Matrimonio a prima vista non si è quasi mai rivelato poi durato, a parte qualche rara eccezione. Ma nonostante i tentativi falliti, il pubblico adora il programma e ripone tantissime speranze sulla buona riuscita degli esperimenti a cui assisteremo. In particolare l’attenzione e le aspettative più alte i ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 14 marzo 2021) Il 10 marzo scorso è partita la sesta edizione diItalia su RealTime e,già tutti pazzi di loro. Scopriamo chi, i protagonisti dellastagione del format.Italia: La sesta edizione è già un successo Gli affezionati al programma lo sanno bene, ilnon si è quasi mai rivelato poi durato, a parte qualche rara eccezione. Ma nonostante i tentativi falliti, il pubblico adora il programma e ripone tantissime speranze sulla buona riuscita degli esperimenti a cui assisteremo. In particolare l’attenzione e le aspettative più alte i ...

