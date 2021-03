Marvin Hagler morto a 66 anni | addio alla leggenda della boxe innamorata dall' Italia

Advertising

pisto_gol : All’età di 66 anni, è morto Marvin “Marvellous”Hagler straordinario campione del mondo di pugilato. Il suo match co… - Corriere : Addio a Marvin Hagler, mito della boxe che viveva (anche) a Milano - Agenzia_Ansa : Pugilato: Marvin Hagler morto a 66 anni nel New Hampshire - Ultima Ora - ANSA - gbaldin_baldin : RT @Avvocatocapita1: Il Meraviglioso, pugile fantastico! L'incontro con Antuofermo è indimenticabile. E' morto Marvin Hagler, la boxe perd… - Davidlibianchi : RT @ilpost: È morto Marvin Hagler, uno dei più grandi pugili di sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Marvin Hagler

E' morto a 66 anni, leggenda statunitense della boxe . La notizia della sua improvvisa scomparsa è stata data dalla moglie Kay G.in un post su Facebook . 'Mi dispiace di dover fare un annuncio ...Campione indiscusso dei pesi medi negli anni Ottanta,è uno dei pugili a figurare nella International Boxing Hall of Fame., autentica leggenda della boxe americana, si è spento all'età di 66 anni. A darne l'annuncio, nelle scorse ore, è stata la moglie Kay G., in un post pubblicato dal Fan Club ufficiale ...È morto a 66 anni il pugile statunitense Marvin Hagler, considerato uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Hagler – anche noto come Marvelous, ...Il leggendario Marvin Hagler , il campione indiscusso dei pesi medi tra il 1980 e il 1987, è morto all’età di 66 anni, ha riferito sua moglie sabato. In un post sulla pagina Facebook del combattente, ...