Marvel’s Avengers: cosa ci aspettiamo dalla versione next-gen PS5 e Xbox Series X|S (Di domenica 14 marzo 2021) Marvel’s Avengers sta per approdare sulle console next-gen, scopriamo le novità e cosa ci aspettiamo dalla versione PS5 e Xbox Series XS Marvel’s Avengers probabilmente non è stato il grande successo che Square Enix e Crystal Dynamics speravano, tuttavia i lavori sul gioco non sono finiti, si attende infatti una sua probabile rinascita grazie a un corposo aggiornamento in arrivo. Il suo debutto è pianificato per il 18 Marzo con il lancio di Hawkeye con Futuro Imperfetto per old gen e next gen e il miglioramento del titolo grazie alla forza bruta delle console di nuova generazione. Questo articolo vuole essere una guida per chiarire quali saranno tutte le novità che i giocatori ... Leggi su tuttotek (Di domenica 14 marzo 2021)sta per approdare sulle console-gen, scopriamo le novità eciPS5 eXSprobabilmente non è stato il grande successo che Square Enix e Crystal Dynamics speravano, tuttavia i lavori sul gioco non sono finiti, si attende infatti una sua probabile rinascita grazie a un corposo aggiornamento in arrivo. Il suo debutto è pianificato per il 18 Marzo con il lancio di Hawkeye con Futuro Imperfetto per old gen egen e il miglioramento del titolo grazie alla forza bruta delle console di nuova generazione. Questo articolo vuole essere una guida per chiarire quali saranno tutte le novità che i giocatori ...

