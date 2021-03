Marvel's Avengers, ammiriamo Occhio di Falco in azione nella missione Operation: Hawkeye - Future Imperfect (Di domenica 14 marzo 2021) Durante un recente livestream su Twitch, gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno mostrato un breve gameplay preso direttamente dall'imminente DLC di Marvel's Avengers dedicato a Occhio di Falco. Operation: Hawkeye - Future Imperfect, questo il nome del contenuto, arriverà il prossimo 18 marzo su tutte le piattaforme e sarà, come già stabilito in precedenza, completamente gratuito. In aggiunta al nuovo personaggio giocabile, il DLC porterà avanti la trama estesa di gioco e introdurrà il nuovo cattivo, l'Hulk malvagio del futuro noto anche come Maestro. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 marzo 2021) Durante un recente livestream su Twitch, gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno mostrato un breve gameplay preso direttamente dall'imminente DLC di'sdedicato adi, questo il nome del contenuto, arriverà il prossimo 18 marzo su tutte le piattaforme e sarà, come già stabilito in precedenza, completamente gratuito. In aggiunta al nuovo personaggio giocabile, il DLC porterà avanti la trama estesa di gioco e introdurrà il nuovo cattivo, l'Hulk malvagio del futuro noto anche come Maestro. Leggi altro...

