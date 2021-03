“Mario De Biasi Fotografia 1947-2003” | a Venezia fino al 31 luglio

(Di domenica 14 marzo 2021): Scatti di realtàDeè una corposa retrospettiva – con 216 scatti di cui la metà inediti – dedicata al lavoro del fotografo bellunese. Un viaggio per immagini diviso in 10 sezioni, che spazia dalla celebre sequenza del 1954, Gli Italiani si voltano, ai reportage nell’Italia postbellica, dalle immagini del freddo siberiano all’eruzione dell’Etna, dalle foto di Parigi, Roma, il Cairo, a quelle di Messico, Brasile, Sudamerica, India, senza tralasciare i ritratti: Maria Callas, Federico Fellini e Giulietta Masina, Brigitte Bardot. INFO:, Casa dei Tre Oci,al 31.treoci.org Leggi anche ...

Advertising

D_W_Mault : Mario De Biasi: Andalusia, 1960's / from ‘Un Mondo de Baci’ - mariatontini1 : RT @stjohnsphoto: Mario de Biasi #photography Milano, Piazza Duomo, 1951. - lAgitatore : RT @Francesca110677: Chi ti abbraccia deve sentire l'aria del primo mattino, deve avere gli alberi di aprile dentro gli occhi, il grano di… - luca_biasi : @MT_Meli_ Se parlano della meloni anche Mario il portiere andrebbe citato - zenere_angelo : RT @Francesca110677: Chi ti abbraccia deve sentire l'aria del primo mattino, deve avere gli alberi di aprile dentro gli occhi, il grano di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Biasi

Io Donna

Un corpus di oltre 200 fotografie, molte delle quali inedite, racconteranno vita e carriera diDe(Belluno 1923 " Milano 2013), tra i più importanti fotoreporter italiani a cui la Casa dei Tre Oci di Venezia dedicherà un'ampia retrospettiva, in programma dal 12 marzo al 31 luglio ...E' un viaggio appassionante attraverso il tempo e lo spazio quello proposto dalla La Casa dei Tre Oci di Venezia che, dal 12 marzo al 31 luglio, presenta l'ampia retrospettiva "De. Fotografie 1947 - 2003". Radio Monte Carlo è radio ufficiale La mostra (curata da Enrica Viganò in collaborazione con l'ArchivioDe) è dedicata aDe, uno dei ...Francesi e spagnoli ai tavolini dei caffè. I pattugliamenti anti movida dei vigili urbani. Da oggi bar e ristoranti chiusi ...Non servono le buone presenze di febbraio. Manieri Elia (Gallerie dell’Accademia): «Un peccato, il pubblico stava rispondendo, in oltre 4.500 il mese scorso» ...