Maria Teresa Ruta: “Tommaso Zorzi? Lui è ironico, non pensa che io sia falsa!”, e sull’Isola dei Famosi… (Di domenica 14 marzo 2021) Maria Teresa Ruta ospite di Non succederà più, in onda su Radio Radio con Giada Di Miceli, ha parlato delle ultime dichiarazioni di Tommaso Zorzi (che a Verissimo le ha attribuito l’appellativo di “falsissima”), svelando cosa ne pensa. Maria Teresa Ruta replica alle parole di Tommaso Zorzi Io ho vissuto cinque mesi di amore e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 14 marzo 2021)ospite di Non succederà più, in onda su Radio Radio con Giada Di Miceli, ha parlato delle ultime dichiarazioni di(che a Verissimo le ha attribuito l’appellativo di “falsissima”), svelando cosa nereplica alle parole diIo ho vissuto cinque mesi di amore e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

iaia1512 : @simona88228299 @SimoGianlorenzi Io mi riferisco in generale,perché da quando è finito che c’è questa ossessione ne… - marialves53 : @Matibo11 @Hakflak @BrindusaB1 @scastaldi9 @AntonellaLaTor6 @Biagio960 @FlaminiMarina @lagatta4739 @ghegola… - crispyfede1 : RT @INYOUREYESZ4YN: Pipp0 S0laria ha unfollowato Giulia, Maria Teresa e Mahmood per tre motivi visto che insieme fanno tutto quello che a l… - lili60084733 : RT @100kgdicarote: Giulia e Maria Teresa dopo l'unfollow di Pippo #prelemi - howlisnotabird : @Francesco_Borre @INYOUREYESZ4YN Non sparare cazzate Maria Teresa Ruta a parte i tredicenni in crisi ormonale la co… -