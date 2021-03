Maria Teresa Ruta risponde all’attacco di Tommaso Zorzi: “Io falsissima? Non può pensare questo” (Di domenica 14 marzo 2021) Dentro la casa del Grande Fratello Vip i rapporti e le vicinanze fra gli inquilini cambiavano in continuazione, ma alcuni legami sembravano inossidabili. Come quello fra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, vicini dalla prima settimana del reality e sempre pronti a ridere e divertirsi insieme. Eppure, a poche settimane dalla fine del programma, tutto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 14 marzo 2021) Dentro la casa del Grande Fratello Vip i rapporti e le vicinanze fra gli inquilini cambiavano in continuazione, ma alcuni legami sembravano inossidabili. Come quello fra, vicini dalla prima settimana del reality e sempre pronti a ridere e divertirsi insieme. Eppure, a poche settimane dalla fine del programma, tutto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Federic32719920 : RT @inviperuta: diapositiva di giulia e maria teresa questa sera: - blogtivvu : Maria Teresa Ruta: “Tommaso Zorzi? Lui è ironico, non pensa che io sia falsa!”, e sull’#Isola dei Famosi…… - giusycuccaro02 : Maria Teresa ha speso bellissime parole per la coppia zengavo ovviamente tutti all domanda quanto dureranno nessuno… - BarbaCarmela : RT @100kgdicarote: Giulia e Maria Teresa dopo l'unfollow di Pippo #prelemi -