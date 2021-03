Maria Teresa Ruta risponde al “falsissima” di Tommaso Zorzi dopo il GF Vip (Di domenica 14 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip si è concluso ormai da quasi due settimane, ma i rapporti e le dinamiche che si erano creati all’interno della Casa di Cinecittà continuano a far discutere. dopo l’intervista rilasciata da Tommaso Zorzi a Verissimo, ora tocca a Maria Teresa replicare. Il vincitore del reality aveva definito “false” alcune sue ex coinquiline, come Giulia Salemi e la stessa Ruta, apostrofata addirittura come “falsissima”. L’ex giornalista sportiva e conduttrice era rimasta in silenzio, ma ora, messa alle strette in un’intervista radiofonica ha risposto a proposito del commento dell’ex alleato. “Tommaso è un ragazzo anche molto ironico, ha un modo di essere un po’ pungente. Io l’ho sgridato per non avermi detto di avermi nominata e lì forse ci è ... Leggi su dilei (Di domenica 14 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip si è concluso ormai da quasi due settimane, ma i rapporti e le dinamiche che si erano creati all’interno della Casa di Cinecittà continuano a far discutere.l’intervista rilasciata daa Verissimo, ora tocca areplicare. Il vincitore del reality aveva definito “false” alcune sue ex coinquiline, come Giulia Salemi e la stessa, apostrofata addirittura come “”. L’ex giornalista sportiva e conduttrice era rimasta in silenzio, ma ora, messa alle strette in un’intervista radiofonica ha risposto a proposito del commento dell’ex alleato. “è un ragazzo anche molto ironico, ha un modo di essere un po’ pungente. Io l’ho sgridato per non avermi detto di avermi nominata e lì forse ci è ...

