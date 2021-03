(Di domenica 14 marzo 2021)ospite di Radio Radio da Giada Di Miceli durante “Non succederà più”, ha parlato lungamente degli ex coinquilini del Grande Fratello Vip. Prima di Tommaso Zorzi, poi della coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e, infine, ha svelato il suo punto di vista su Andrea... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

aranciafresc4 : RT @IlariaSco_: Fancam Maria Teresa & Stefania - “Noi ci vogliamo bene. È questa l’unica cosa che conta.” ? Sciure ? MTR & STE ? #GFVIP ht… - Aurorasmile13 : RT @INYOUREYESZ4YN: Pipp0 S0laria ha unfollowato Giulia, Maria Teresa e Mahmood per tre motivi visto che insieme fanno tutto quello che a l… - BrindusaB1 : RT @marialves53: @Matibo11 @Hakflak @BrindusaB1 @scastaldi9 @AntonellaLaTor6 @Biagio960 @FlaminiMarina @lagatta4739 @ghegola @PasqualeTotar… - CHENBAE45959461 : RT @100kgdicarote: Giulia e Maria Teresa dopo l'unfollow di Pippo #prelemi - blogtivvu : Maria Teresa Ruta commenta il rapporto tra Zenga e Rosalinda Cannavò: ecco cosa ne pensa -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Teresa

ChietiToday

( ) Ospite a 'Non succederà più', programma di Radio Radio,Ruta ha voluto in qualche modo rispondere a certi giudizi ben poco lusinghieri che Tommaso Zorzi le ha 'dedicato'. 'Tommaso è ...Massima soddisfazione viene espressa dagli avvocati Giovanni Zagarese, Francesco Nicoletti, Aldo Zagarese, Giusy Acri,Zagarese e Manuela Serembe per la decisione presa dal Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale all'esito della camera di consiglio nell'ambito del procedimento relativo alla ...Maria Teresa Ruta ospite di Radio Radio da Giada Di Miceli durante “Non succederà più”, ha parlato lungamente degli ex coinquilini del Grande Fratello Vip. Prima di Tommaso Zorzi, poi della coppia ...Il vincitore del GF Vip e opinionista de L'Isola dei Famosi smaschera un ragazzo di Riccanza dopo le accuse di outing ...