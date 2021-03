Maria De Filippi, si scopre dopo l’ultima puntata di C’è Posta per Te. La notizia rimbalza già ovunque (Di domenica 14 marzo 2021) Maria De Filippi, l’ultimo appuntamento di C’è Posta per Te riscuote un successo senza pari. Pronta alla messa in onda del Serale di Amici, Maria De Filippi non poteva che salutare il suo affezionato pubblico di C’è Posta per te in modo migliore. Tanti ospiti e tante storie italiane come sempre segnate dall’emozione. Il sabato sera premia ancora lei come reginetta del piccolo schermo. Chiude i battenti il people show che ha dato appuntamento al pubblico nel 2022. Ma prima di pensare alla nuova edizione, soffermiamoci sugli ascolti tv registrati per l’ultimo appuntamento su Canale 5. Il sabato 13 marzo i telespettatori non hanno potuto che premiare ancora una volta Queen Mary che ha totalizzato ben 6.518.000 telespettatori pari al 31% di share.



