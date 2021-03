Marco Querini, investito sulla Roma - Fiumicino: si era fermato per raccogliere dei soldi? (Di domenica 14 marzo 2021) I soccorritori e le forze dell'ordine hanno individuato, non lontano dal corpo, agonizzante, alcune banconote. Di qui due ipotesi: potrebbe aver cercato di recuperare soldi volati fuori dalla sua auto. Leggi su today (Di domenica 14 marzo 2021) I soccorritori e le forze dell'ordine hanno individuato, non lontano dal corpo, agonizzante, alcune banconote. Di qui due ipotesi: potrebbe aver cercato di recuperarevolati fuori dalla sua auto.

