Marc Marquez, finalmente il ritorno in moto! (Di domenica 14 marzo 2021) Probabilmente è lo scoop della settimana: il ritorno in moto di Marc Marquez! A brevissima distanza dall'ok dei medici di Madrid, il 93 non ha perso tempo, e si è infilato di nuovo tuta e casco. Il catalano otto volte campione ha immortalato il dolce momento sui suoi profili social, dove ha pubblicato un video della sua sessione…in minimoto! Al momento, è l'unico mezzo che può guidare, dopo otto mesi di inattività. Ma il significato è enorme: vuol dire che l'incubo di quel braccio che non guariva mai è finalmente alle spalle, ed ora c'è solo l'obiettivo di riprende in mano la sua fida RC213V. Resta ora da sapere quando questo potrà accadere. Ayer, después de ocho meses y tras el ok de los doctores, por fin volví a sentir esta sensación aunque fuese con una mini moto Yesterday, after eight months ...

