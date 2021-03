Mara Venier si commuove in diretta TV | “Non ce la facciamo più”

(Di domenica 14 marzo 2021) Momento di commozione per, che inTV a Domenica In scoppia in lacrime parlando della scomparsa di Giovanni Gastelscoppia in lacrime inTV. Nel corso della puntata di Domenica In in onda oggi 14 marzo 2021, la nota conduttrice televisiva stava ricordando Giovanni Gastel, popolare fotografo 65enne recentemente L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

trash_italiano : Mara Venier che ritarda per via della messa. #DomenicaIn - Raiofficialnews : ?#LuiÈPeggioDiMe: ultimo appuntamento con @marcogiallini e @GioPanariello, stasera alle 21.20 su @RaiTre e #RaiPlay… - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: mara venier che fa esibire due volte aiello SEI LA NOSTRA CERTEZZA - Frances47226166 : RT @NincoSud: Sileri da Mara Venier sta dicendo diverse fesserie, la bontà del portale Lombardo, quando tutti sappiamo che lo stanno cambia… - Marcolit67 : RT @Efrem444: E oggi è andata anche Mara Venier. Spento immediatamente il televisore non appena è iniziata l'abominevole propaganda pro-vac… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Ermal Meta non è stato presente oggi a Domenica In come previsto ma solo in collegamento.ha manifestato una certa delusione per la sua assenza: 'Siamo in zona rossa', si è giustificato il cantante che ha preso parte all'ultimo Sanremo. 'Ma la zona rossa inizia domani, potevi ...Aiello fino a pochi giorni fa non lo conosceva gran parte del pubblico di Raiuno, compresache oggi si dice 'pazza di lui', come ha dichiarato a Domenica In prima della sua esibizione in studio con 'Ora', il brano portato sul palco dell'Ariston in occasione dell'ultimo Sanremo ...Mara Venier ricorda Raoul Casadei e Giovanni Gastel a Domenica In. Entrambi sono morti a causa del Covid e la conduttrice si lascia andare a uno sfogo. Non nasconde le lacrime rendendo omaggio al suo ...Momento di commozione per Mara Venier, che in diretta TV a Domenica In scoppia in lacrime parlando della scomparsa di Giovanni Gastel Mara Venier scoppia in lacrime in diretta TV. Nel corso della ...