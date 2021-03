Mancini: “Almeno fino a Qatar 2022 sarò ct. Zaniolo all’Europeo solo se pronto” (Di domenica 14 marzo 2021) “Saranno partite da giocare al massimo, tutte sono importanti. Ci aspetta10 giorni duri, anche perché abbiamo due trasferte. Il momento dei ragazzi mi sembra buono nel complesso, l’unica cosa è che stanno giocando tanto. Verratti e Kean? Stanno facendo bene quelli del PSG, ma anche quelli del Chelsea e anche i giocatori in Italia. Ora inizia il girone di qualificazione e non possiamo sbagliare“. Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ospite di “Novantesimo Minuto” in vista dei prossimi impegni nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il ct ha chiarito anche il suo futuro. “Tornare ad allenare un club? Nel calcio tutto può accadere, abbiamo l’Europeo e poi ci sono Nations League e Mondiale in un anno e mezzo. Se fino al Mondiale sarò ct? Direi di sì, abbiamo lavorato ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) “Saranno partite da giocare al massimo, tutte sono importanti. Ci aspetta10 giorni duri, anche perché abbiamo due trasferte. Il momento dei ragazzi mi sembra buono nel complesso, l’unica cosa è che stanno giocando tanto. Verratti e Kean? Stanno facendo bene quelli del PSG, ma anche quelli del Chelsea e anche i giocatori in Italia. Ora inizia il girone di qualificazione e non possiamo sbagliare“. Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale, Roberto, ospite di “Novantesimo Minuto” in vista dei prossimi impegni nelle qualificazioni ai Mondiali di. Il ct ha chiarito anche il suo futuro. “Tornare ad allenare un club? Nel calcio tutto può accadere, abbiamo l’Europeo e poi ci sono Nations League e Mondiale in un anno e mezzo. Seal Mondialect? Direi di sì, abbiamo lavorato ...

