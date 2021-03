Manchester United – West Ham United 14 marzo 2021 ore 19:15 (Di domenica 14 marzo 2021) Il Manchester United potrebbe avere carenza di attaccanti poiché Anthony Martial ha subito un infortunio all’anca contro l’AC Milan e Marcus Rashford ed Edinson Cavani dovrebbero perdere. La loro assenza potrebbe tradursi in una prima apparizione in campionato per Amad Diallo nell’incontro Manchester United – West Ham United. David De Gea è tornato dalla Spagna dopo la nascita del suo primo figlio ma non è chiaro se il suo periodo di quarantena terminerà prima di domenica. Il beneficiario del West Ham Jesse Lingard non è idoneo ad affrontare il club dei suoi genitori. Fuori anche Angelo Ogbonna, mentre restano dubbiosi Ryan Fredericks, Arthur Masuaku e Andriy Yarmolenko. Manchester ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) Ilpotrebbe avere carenza di attaccanti poiché Anthony Martial ha subito un infortunio all’anca contro l’AC Milan e Marcus Rashford ed Edinson Cavani dovrebbero perdere. La loro assenza potrebbe tradursi in una prima apparizione in campionato per Amad Diallo nell’incontroHam. David De Gea è tornato dalla Spagna dopo la nascita del suo primo figlio ma non è chiaro se il suo periodo di quarantena terminerà prima di domenica. Il beneficiario delHam Jesse Lingard non è idoneo ad affrontare il club dei suoi genitori. Fuori anche Angelo Ogbonna, mentre restano dubbiosi Ryan Fredericks, Arthur Masuaku e Andriy Yarmolenko....

