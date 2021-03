Advertising

serenel14278447 : Maltempo: domani venti di burrasca su Sardegna e Sicilia - AnsaSicilia : Maltempo: domani venti di burrasca su Sardegna e Sicilia. Allerta Protezione civile, mareggiate lungo le coste |… - Vlad24970662 : RT @AnsaSardegna: Maltempo: domani venti di burrasca su Sardegna e Sicilia. Allerta Protezione civile, mareggiate lungo le coste #ANSA http… - AnsaSardegna : Maltempo: domani venti di burrasca su Sardegna e Sicilia. Allerta Protezione civile, mareggiate lungo le coste #ANSA - iconanews : Maltempo: domani venti di burrasca su Sardegna e Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo domani

Dalle prime ore diprevisti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna. Dal pomeriggio di, inoltre, persisteranno di venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, sulla Sicilia, specie sui settori meridionali. Attese mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un'...in arrivo anche in Sicilia. L'ampia saccatura, che dall'Europa nord - orientale si distende ...un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di...A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura m ...“Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, domenica ...