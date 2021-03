Maldini | «Il Milan ha tante facce Rinnovi? Ecco a che punto siamo»

(Di domenica 14 marzo 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di-Napoli, Paoloha così parlato: le dichiarazioni del direttore tecnico Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di-Napoli, il direttore tecnico rossonero Paoloha così parlato: LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PARTITA – «Credo che la nostra recente storia ci deve far capire che ilha, ma una cosa che deve avere è lo spirito che abbiamo dimostrato nel 98 % della partite del 2021. Questo spirito c’è sempre stato, cambiando interpreti poi cambia la qualità e può fare la differenza». ASSENZA IBRAHIMOVIC – «Zlatan partecipa ad allenamenti e riunioni, la sua importanza è in quello che fa sia in campo che fuori ...

Commenta per primo C'è anche Zlatan Ibrahimovic a San Siro per- Napoli. Lo svedese è a bordocampo già nel pre - partita con Paoloal suo fianco. L'attaccante e il dirigente rossonero hanno a lungo parlato prima del match contro il grande ex Gattuso.Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre - partita di- Napoli, Paoloha così parlato: le dichiarazioni del direttore ...Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha risposto ad una domanda sul rinnovo di Franck Kessie, sostenendo che la dirigenza rossonera si è già mossa per lavorare sui prolungamenti dei calciatori in ...20.43 - Squadre in campo! 20.35 - Pierre Kalulu, difensore del Milan, prima della sfida di campionato contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' vero che abbiamo una settimana un po ...