Make up fotografico per essere bellissime negli scatti e nei selfie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 14 marzo 2021) Se volete apparirenei vostri, questoupvi permetterà una resa senza pari! Pochi e sagaci trucchetti per un look che valorizzi sotto i riflettori i vostri punti di forza. Che sia per una cerimonia o per un selfie da pubblicare in un’occasione particolare, esistono regole ferree, colori, finish e texture che garantiscono di enfatizzare in modo armonioso e delicato lineamenti, incarnato e tratti del vostro viso. Mettete mano ai pennelli e realizzate da voi il maquillage ideale per lasciare un’impronta indelebile della vostra presenza virtuale o reale che sia e apparire radiose come non mai! Curiose? Iniziamo!upe nei selfie Tutto ...