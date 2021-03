Màkari | le anticipazioni della puntata in onda il 15 marzo

Leggi su 361magazine

(Di domenica 14 marzo 2021) Lunedì 15nella prima serata di Rai Uno arriva “”, la nuova fiction con protagonista Claudio Gioè Dopo il Commissario Ricciardi e Lolita Lobosco, personaggi nati dalla penna di due scrittori, su Rai Uno arriva Saverio Lamanna, personaggio nato dall’ingegno di Gaetano Savatteri, protagonista di “”, la nuova fiction inlunedì e martedì prossimo dalle ore 21:25. Saverio Lamanna è un brillante giornalista, giunto all’apicecarriera come portavoce del sottosegretario al Ministero dell’Interno, per un futile e stupidissimo errore, ha perso tutto: il lavoro, il prestigio che si era guadagnato, i soldi. Da Roma ritorna a vivere in Sicilia, precisamente a, cittadina in cui ha vissuto la sua infanzia. Grazie ad una serie di omicidi, Saverio Lamanna si ...