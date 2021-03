Mafia: Italia-America, la nuova mappa del crimine (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - La Direzione Investigativa AntiMafia, nella sua Relazione semestrale al Parlamento, è tornata a lanciare l'allarme sugli intensi rapporti fra Mafia siciliana e Mafia d'oltreoceano e, l'estradizione di Ferdinando Gallina (detto Freddy), uomo d'onore della famiglia mafiosa di Carini fuggito negli Stati Uniti e lì arrestato, ne è la conferma. La storia non è remota, non si tratta del passato, ma del presente. Torniamo indietro nel tempo, per andare avanti. Luoghi, persone, fatti. Facciamo un viaggio nelle pagine scritte (e da scrivere) sulla storia della Mafia Americana. “Una cosa tra loro”, quindi “Cosa nostra”. Così il più noto boss italo-Americano, Lucky Luciano (all'anagrafe Charles Luciano), definì la Mafia Americana, intercettato con un ... Leggi su agi (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - La Direzione Investigativa Anti, nella sua Relazione semestrale al Parlamento, è tornata a lanciare l'allarme sugli intensi rapporti frasiciliana ed'oltreoceano e, l'estradizione di Ferdinando Gallina (detto Freddy), uomo d'onore della famiglia mafiosa di Carini fuggito negli Stati Uniti e lì arrestato, ne è la conferma. La storia non è remota, non si tratta del passato, ma del presente. Torniamo indietro nel tempo, per andare avanti. Luoghi, persone, fatti. Facciamo un viaggio nelle pagine scritte (e da scrivere) sulla storia dellana. “Una cosa tra loro”, quindi “Cosa nostra”. Così il più noto boss italo-no, Lucky Luciano (all'anagrafe Charles Luciano), definì lana, intercettato con un ...

