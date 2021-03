L'unica cosa che è in grado di fare: Vittorio Feltri massacra Enrico Letta, "che poveracci quelli del Pd" (Di domenica 14 marzo 2021) Bisogna dare atto a Zingaretti di aver compiuto una cosa buona e giusta: dimettersi da segretario del Partito Democratico. Lo ha fatto all'improvviso e ha resistito alle pressioni di coloro che volevano trattenerlo. Probabilmente ha capito che il partito è in disarmo e sarà difficile anche per il nuovo capo salvarlo. Basti pensare che i sondaggi, i quali non sono il verbo ma servono a misurare la febbre all'elettorato, attribuiscono più consensi a FdI che non al Pd. Questo per illustrare quale sia la situazione odierna. Ora, dopo sette anni di purgatorio, torna al Nazareno Enrico Letta, persona perbene, eppure con un temperamento che pare fragile, non idoneo a fare di lui un condottiero. Ne conosciamo la storia di leaderino e per questo dubitiamo che egli possa avere successo. Però è soltanto una nostra opinione e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Bisogna dare atto a Zingaretti di aver compiuto unabuona e giusta: dimettersi da segretario del Partito Democratico. Lo ha fatto all'improvviso e ha resistito alle pressioni di coloro che volevano trattenerlo. Probabilmente ha capito che il partito è in disarmo e sarà difficile anche per il nuovo capo salvarlo. Basti pensare che i sondaggi, i quali non sono il verbo ma servono a misurare la febbre all'elettorato, attribuiscono più consensi a FdI che non al Pd. Questo per illustrare quale sia la situazione odierna. Ora, dopo sette anni di purgatorio, torna al Nazareno, persona perbene, eppure con un temperamento che pare fragile, non idoneo adi lui un condottiero. Ne conosciamo la storia di leaderino e per questo dubitiamo che egli possa avere successo. Però è soltanto una nostra opinione e ...

