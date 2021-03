L'ultimo saluto ad Italo, folla commossa al funerale: ora potrà raggiungere l'amata Fiorella (Di domenica 14 marzo 2021) 'Aiuto, lasciami, non mi toccare', le ultime parole di Fiorella prima del colpo mortale 5 luglio 2020 Addio a Italo Giuliani: si è spento a 75 anni il marito di Fiorella Scarponi 12 marzo 2021 Ugo ... Leggi su anconatoday (Di domenica 14 marzo 2021) 'Aiuto, lasciami, non mi toccare', le ultime parole diprima del colpo mortale 5 luglio 2020 Addio aGiuliani: si è spento a 75 anni il marito diScarponi 12 marzo 2021 Ugo ...

Giubilei nuovo presidente del triathlon "Ripartiamo dal merito" Vicepresidente nell'ultimo quadriennio, Giubilei ha battuto il numero uno uscente Luigi Bianchi che ... Anche Valentina Vezzali, appena nominata sottosegretario allo sport, ha inviato il suo saluto: "Vi ...

L’ultimo saluto a Claudia COOPERATIVA RADIO BRUNO srl Gaia in versione pin up nella cartolina d’antan che celebra Sanremo Gaia, in costume d’antan color turchese, in riva al mare, compare al centro di un collage di immagini-simbolo di Sanremo: la statua della Primavera, le spiagge del lido Imperatrice, la città vista dal ...

Basta dolore, lo sfogo di Mara Venier: “E’ un anno, non ce la facciamo più” E’ un inizio di puntata piena di dolore per Mara Venier, oggi ha due persone a cui dire addio, dopo Raoul Casadei andato via ieri, l’ultimo saluto a un altro suo carissimo amico, i l maestro Giovanni ...

