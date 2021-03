Lukaku, il ct del Belgio non ha dubbi: “Romelu il miglior attaccante del mondo” (Di domenica 14 marzo 2021) Lo esalta e non può essere diversamente. Romelu Lukaku ha conquistato i tifosi dell'Inter ma soprattutto ha confermato il pensiero, ricco di stima, da parte del suo ct nel Belgio Roberto Martinez. Il mister, parlando ai microfoni de La Dernière Heure si è sbilanciato sulla forza del bomber nerazzurro.Ct Belgio: "Lukaku miglior attaccante del mondo"caption id="attachment 873625" align="alignnone" width="594" Martinez Belgio (Getty Images)/caption"Ho apprezzato la reazione di Lukaku dopo la lite con Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia, un match con pressione a livelli estremi. Sa vincere le partite, sa fare gol pesanti come col Milan, è il miglior attaccante del mondo, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Lo esalta e non può essere diversamente.ha conquistato i tifosi dell'Inter ma soprattutto ha confermato il pensiero, ricco di stima, da parte del suo ct nelRoberto Martinez. Il mister, parlando ai microfoni de La Dernière Heure si è sbilanciato sulla forza del bomber nerazzurro.Ct: "del"caption id="attachment 873625" align="alignnone" width="594" Martinez(Getty Images)/caption"Ho apprezzato la reazione didopo la lite con Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia, un match con pressione a livelli estremi. Sa vincere le partite, sa fare gol pesanti come col Milan, è ildel, ...

