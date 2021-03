Londra, scontri tra polizia e manifestanti durante la veglia per Sarah Everard: gli agenti intervengono contro alcune donne – Video (Di domenica 14 marzo 2021) La polizia di Londra è intervenuta durante la veglia per Sarah Everard, la giovane donna rapita e uccisa mentre tornava a casa, per disperdere le centinaia di persone che affollavano il parco di Clapham Common. L’iniziativa era stata vietata a causa delle norme anti-Covid, ma un corteo di donne ha voluto comunque rendere omaggio alla giovane ragazza. durante la manifestazione ci sono stati anche attimi di tensione tra i cittadini e la polizia. Secondo i media locali diverse persone sono state arrestate. Il 48enne Wayne Couzens, agente di Scotland Yard, è stato arrestato con l’accusa di aver rapito e ucciso la giovane Sarah Everard. Il ministro degli Interni britannico Priti Patel, l’indomani, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Ladiè intervenutalaper, la giovane donna rapita e uccisa mentre tornava a casa, per disperdere le centinaia di persone che affollavano il parco di Clapham Common. L’iniziativa era stata vietata a causa delle norme anti-Covid, ma un corteo diha voluto comunque rendere omaggio alla giovane ragazza.la manifestazione ci sono stati anche attimi di tensione tra i cittadini e la. Secondo i media locali diverse persone sono state arrestate. Il 48enne Wayne Couzens, agente di Scotland Yard, è stato arrestato con l’accusa di aver rapito e ucciso la giovane. Il ministro degli Interni britannico Priti Patel, l’indomani, ha ...

Advertising

Corriere : Per il rapimento e l'uccisione di #SarahEverard è stato incriminato un poliziotto. Dopo gli scontri, il sindaco di… - Corriere : Sarah Everard, scontri con polizia alla veglia a Londra per la ragazza rapita e uccisa:... - Musillo : RT @Nonha_stata: Londra, scoperto un #femminicidio Centinaia di donne protestano per “Riprendersi le strade”, scoppiano scontri Kate Middle… - licia__ : RT @Nonha_stata: Londra, scoperto un #femminicidio Centinaia di donne protestano per “Riprendersi le strade”, scoppiano scontri Kate Middle… - spaezio : RT @Nonha_stata: Londra, scoperto un #femminicidio Centinaia di donne protestano per “Riprendersi le strade”, scoppiano scontri Kate Middle… -