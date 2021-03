Londra, scontri con la polizia alla veglia per la morte di Sarah Everard. Ministro Interni: “Immagini scioccanti, serve indagine” (Di domenica 14 marzo 2021) Sarah Everard, 33 anni, era scomparsa mentre rincasava a piedi verso la sua casa di Brixton la sera del 3 marzo ed è stata ritrovata morta mercoledì 10 marzo a Ashford, nel Kent, a circa 78 chilometri dall’ultimo luogo nel quale era stata vista. Ad essere formalmente accusato del suo rapimento ed omicidio è l’agente di Scotland Yard – cioè della polizia di Londra – Wayne Couzens, che in una breve udienza davanti ai giudici del Westminster Magistratès Court è apparso con l’aria avvilita e testa bassa, in una tuta di felpa grigia e con un’evidente ecchimosi sulla fronte. Il caso ha scosso profondamente la Gran Bretagna, in queste ore ulteriormente scioccata da quanto accaduto ieri sera alla veglia per Sarah nel quartiere londinese di Clapham Common: un centinaio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021), 33 anni, era scomparsa mentre rincasava a piedi verso la sua casa di Brixton la sera del 3 marzo ed è stata ritrovata morta mercoledì 10 marzo a Ashford, nel Kent, a circa 78 chilometri dall’ultimo luogo nel quale era stata vista. Ad essere formalmente accusato del suo rapimento ed omicidio è l’agente di Scotland Yard – cioè delladi– Wayne Couzens, che in una breve udienza davanti ai giudici del Westminster Magistratès Court è apparso con l’aria avvilita e testa bassa, in una tuta di felpa grigia e con un’evidente ecchimosi sulla fronte. Il caso ha scosso profondamente la Gran Bretagna, in queste ore ulteriormente scioccata da quanto accaduto ieri serapernel quartiere londinese di Clapham Common: un centinaio di ...

