Lombardia, ospedali sotto pressione Bergamo: 276 nuovi positivi al Covid (Di domenica 14 marzo 2021) In Lombardia sono ormai più di 700 i ricoverati per Covid in terapia intensiva, esattamente 714, ovvero 20 più di sabato 13 marzo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 14 marzo 2021) Insono ormai più di 700 i ricoverati perin terapia intensiva, esattamente 714, ovvero 20 più di sabato 13 marzo.

Advertising

AcVo_KA : @theNabilZouhir lo so che non è solo quello, però siamo sempre una delle regioni con le statistiche più, so che non… - Walter00365070 : @lpisanu1908 @Agatha93593533 @FrankJack90 @Adnkronos L'ospedale Bertolaso l'ha aperto a strage già avvenuta e non q… - errabonda20 : @il_quarto_moro @PaoloLeChat @LucidaLyrae @ArtemiosMilani Infatti il mio discorso vere sulla vaccinazione antinflue… - MarioRai7 : @fattoquotidiano D'altronde che si può fare se non si cambia l'articolo 23 regionale poi i privati bisogna pagarli,… - anis_epis : @gibelli_omar La campagna di vaccinazione è in atto. Stare in casa significa non far camminare il coronavirus e le… -