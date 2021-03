L’Odissea degli anziani residenti a Roscigno per farsi vaccinare La denuncia del sindaco Palmieri

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 14 marzo 2021) di Monica De Santis “Zio Rocco ha 95 anni e ieri per sottoporsi al vaccino contro il Covid 19 è partito daalle 16.00 per raggiungere il punto vaccinale di Roccadaspide ed è rientrato alla 21 presso la propria abitazione. Vivere nelle aree interne non significa essere mortificato giornalmente da un sistema sanitario non all’altezza della situazione. Bisogna ringraziare i tanti medici, infermieri ed operatori sanitari in prima linea, ma non si può apprezzare chi sopra di loro ha il compito di rendere il loro lavoro più agevole ed efficace”. Scrive così su Facebook ildiPino. Dopo che per l’ennesima volta i suoi concittadini hanno dovuto affrontare un viaggio ed una lunga attesa per essere vaccinati… “Non ho nulla contro i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari” precisa ...