Lo sfregio dei magistrati ai disabili Vaccino | Antonio Socci rivela il più vergognoso degli scandali

(Di domenica 14 marzo 2021) Due terzioltre 100mila decessi per il Covid-19, in Italia, sono avvenuti da ottobre in poi (il 30 settembre infatti i morti erano circa 35mila). Questo dato mostra il fallimento del governo Conte, come ha spiegato il sociologo Luca Ricolfi nel libro «La notte delle ninfee (come si malgoverna un'epidemia)». Infatti sugli errori fatti da giugno in poi non c'è nessuna attenuante, perché il ritorno autunnale del contagio era stato ampiamente previsto dagli esperti. Accanto a questo bilancio devastante del governo nazionale c'è il colossale fallimento dell'Unione Europea nell'operazione di acquisto dei vaccini. Sommando i due disastri (e la passività del governo Conte anche sulla possibile produzione di vaccini in Italia) abbiamo il triste risultato che ci sta oggi di fronte. L'attuale governo Draghi sta meritoriamente cercando di correggere gli errori del ...