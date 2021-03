Lo Scaffale dei libri | la nostra rubrica settimanale | diamo i voti a Jim Carrey | Emanuele Trevi | Luciana Boccardi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) “Un racconto di formazione irripetibile, tratto da una storia vera”. Leggere La signorina Crovato (Fazi Editore) è un po’ come tornare bambini, quando ora i nonni, ora i genitori, ci raccontavano gli aneddoti di famiglia. Questo libro è infatti a tutti gli effetti la storia di una famiglia, quella dell’autrice,Crovato, ora signora, segnata come tantissime altre in Italia dall’avvento del fascismo prima e dalla Seconda Guerra Mondiale poi. Il racconto delicato, soave, di una grazia dimenticata, che scorre leggerissimo, incredibilmente dolce e poetico, e trasmette al lettore un immediato senso di calore familiare, tanto che, arrivati all’ultima pagina, ci si chiede se la signorina Crovato non sia poi unaparente lontana. Sembra di conoscerla quella bambina la cui infanzia è stata segnata dal trauma dell’abbandono ...