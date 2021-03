"Lo chiamavo il mio principe". Mara Venier scoppia in lacrime, stop alla diretta: la morte e lo strazio, mai vista così (Di domenica 14 marzo 2021) Mara Venier ha pianto in diretta a Domenica In. Nella puntata di oggi domenica 14 marzo, la conduttrice casa ha omaggiato Giovanni Gastel morto per Covid-19. All'età di 65 anni, il nipote del regista Luchino Visconti e uno tra i più importanti fotografi di moda e non solo , è stato ucciso dal virus dopo quattro giorni di ricovero in ospedale. “Lo chiamavo il mio principe, eravamo molto amici, abbiamo lavorato insieme, un maestro della fotografia che tirava l'anima delle persone”. La Venier,, dopo aver parlato dell'emergenza sanitaria del Covid-19 con il viceministro Pierpaolo Sileri e Giovanna Botteri, ha avuto un crollo: “Dobbiamo uscirne, troppo dolore e questo dolore ci annienta e non ce la facciamo più. Cerco di rassicurare chi mi guarda ma è un anno che sto qua con uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021)ha pianto ina Domenica In. Nella puntata di oggi domenica 14 marzo, la conduttrice casa ha omaggiato Giovanni Gastel morto per Covid-19. All'età di 65 anni, il nipote del regista Luchino Visconti e uno tra i più importanti fotografi di moda e non solo , è stato ucciso dal virus dopo quattro giorni di ricovero in ospedale. “Loil mio, eravamo molto amici, abbiamo lavorato insieme, un maestro della fotografia che tirava l'anima delle persone”. La,, dopo aver parlato dell'emergenza sanitaria del Covid-19 con il viceministro Pierpaolo Sileri e Giovanna Botteri, ha avuto un crollo: “Dobbiamo uscirne, troppo dolore e questo dolore ci annienta e non ce la facciamo più. Cerco di rassicurare chi mi guarda ma è un anno che sto qua con uno ...

