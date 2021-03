LIVE – Varese-Pesaro 47-39 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 14 marzo 2021) Openjobmetise Carpegna Prosciuttosi sfidano nella 22° giornata diA1. I biancorossi dopo la vittoria su Sassari si ritrovano ultimi in classifica a pari punti con i rivali regionali di Cantù e proveranno a battere un’ottimalanciata in zona playoff. Domenica 14 marzo alle ore 17.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA47-39 23? – Delfino schiaccia indisturbato sfruttando la palla rubata da Robinson: 42-36. 23? – Filloy arma la mano di Drell in transizione, Bulleri chiama timeout: 42-34. 23? – 2 su 2 di Drell dalla lunetta: 42-32. 21? – Cain impatta il secondo tempo con una schiacciata: 40-30. FINE PRIMO TEMPO 19? – Ruzzier si ...

Squadre in campo dalle ore 17 alla Enerxenia Arena di Masnago dove la Openjobmetis ospita la Carpegna Prosciutto Pesaro nella gara valida per la 22a giornata della Serie A di basket. Amici di Vivere Pesaro, ben ritrovati con un nuovo appuntamento legato alla Vuelle! Quest'oggi, nella gara valida per la 22° giornata di campionato, si affronteranno Openjobmetis Varese e Carpegna Prosciutto Pesaro.