LIVE – Varese-Pesaro 33-25 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 14 marzo 2021) Openjobmetise Carpegna Prosciuttosi sfidano nella 22° giornata diA1. I biancorossi dopo la vittoria su Sassari si ritrovano ultimi in classifica a pari punti con i rivali regionali di Cantù e proveranno a battere un’ottimalanciata in zona playoff. Domenica 14 marzo alle ore 17.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA33-25 15? – Cain e Robinson mantengono a contatto la Carpegna: 33-25. 15? – Beane vola in contropiede sfruttando la rubata di Ferrero a Robinson: 33-20. 14? – Sta entrando in ritmo Morse, terzo canestro per lui: 31-20. 13? –si guadagna un secondo possesso e taglia il vantaggio in singola ...

Squadre in campo dalle ore 17 alla Enerxenia Arena di Masnago dove la Openjobmetis Varese ospita la Carpegna Prosciutto Pesaro nella gara valida per la 22a giornata della Serie A di basket. Diretta Varese Pesaro streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1. Amici di Vivere Pesaro, ben ritrovati con un nuovo appuntamento legato alla Vuelle! Quest'oggi, nella gara valida per la 22° giornata di campionato, si affronteranno Openjobmetis Varese e Carpegna Prosciutto Pesaro.