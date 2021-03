LIVE – Treviso-Fortitudo Bologna 60-61, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 14 marzo 2021) De’Longhi Treviso e Fortitudo Bologna si affrontano nel posticipo della 22° giornata di Serie A1 2020/2021. I veneti cercano una vittoria in ottica playoff mentre la Fortitudo più attardata dovrebbe trovare un interessante filotto per potersi affacciare tra le prime otto, cosa che non gli è mai riuscita in questa stagione. Domenica 14 febbraio alle ore 20.45 inizierà il posticipo. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Treviso-Fortitudo Bologna 60-61 29? – Treviso nuovamente a contatto con la tripla di Lockett: 58-59. 29? – 2 su 2 di Sokolowski dalla lunetta: 53-59. 28? – Vildera su assist di Akele: 51-59. 28? – Aradori ridona alla Effe la doppia cifra di vantaggio: 49-59. 27? – ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) De’Longhisi affrontano nel posticipo della 22° giornata diA1. I veneti cercano una vittoria in ottica playoff mentre lapiù attardata dovrebbe trovare un interessante filotto per potersi affacciare tra le prime otto, cosa che non gli è mai riuscita in questa stagione. Domenica 14 febbraio alle ore 20.45 inizierà il posticipo. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA60-61 29? –nuovamente a contatto con la tripla di Lockett: 58-59. 29? – 2 su 2 di Sokolowski dalla lunetta: 53-59. 28? – Vildera su assist di Akele: 51-59. 28? – Aradori ridona alla Effe la doppia cifra di vantaggio: 49-59. 27? – ...

