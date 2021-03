LIVE Tirreno-Adriatico, quinta tappa in DIRETTA: vittoria in mano a van der Poel, dietro Pogacar distanzia gli avversari (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’ULTIMA tappa DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.30 15.33 Il leader della generale ora è a 2’10 da Mathieu van der Poel e ha 35” di vantaggio su Wout van Aert. Che spettacolo questa generazione di corridori! 15.32 E se ne va ancora Pogacar appena la strada inizia a salire! Lo sloveno vuole fare tutto da solo! 15.31 Quello che era il gruppo dei migliori si è sgretolato. Tanti vari gruppetti di massimo tre corridori distanziati l’uno dall’altro. 15.30 Avanti a tutti intanto c’è ancora Mathieu van der Poel che non accenna a rallentare. Poco più di 11 chilometri per firmare l’ennesima, grande impresa! 15.28 Pogacar ha al momento quasi 30” su Wout van Aert. ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’ULTIMADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.30 15.33 Il leader della generale ora è a 2’10 da Mathieu van dere ha 35” di vantaggio su Wout van Aert. Che spettacolo questa generazione di corridori! 15.32 E se ne va ancoraappena la strada inizia a salire! Lo sloveno vuole fare tutto da solo! 15.31 Quello che era il gruppo dei migliori si è sgretolato. Tanti vari gruppetti di massimo tre corridoriti l’uno dall’altro. 15.30 Avanti a tutti intanto c’è ancora Mathieu van derche non accenna a rallentare. Poco più di 11 chilometri per firmare l’ennesima, grande impresa! 15.28ha al momento quasi 30” su Wout van Aert. ...

