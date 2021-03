LIVE Tirreno-Adriatico, quinta tappa in DIRETTA: vince van der Poel resistendo a Pogacar! (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’ULTIMA tappa DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.30 16.01 Con questo è tutto, si chiude qui la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Tirreno-Adriatico. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata! 16.00 La classifica della quinta tappa: 1 VAN DER Poel Mathieu Alpecin-Fenix 60 50 4:48:17 2 POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 25 30 0:10 3 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 10 18 0:49 4 FELLINE Fabio Astana – Premier Tech 13 1:26 5 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 10 2:07 6 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 7 ,, 7 WELLENS Tim Lotto Soudal 4 2:18 8 DE MARCHI Alessandro Israel Start-Up Nation 3 ,, 9 LANDA Mikel ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’ULTIMADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.30 16.01 Con questo è tutto, si chiude qui ladelladella. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata! 16.00 La classifica della: 1 VAN DERMathieu Alpecin-Fenix 60 50 4:48:17 2 POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 25 30 0:10 3 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 10 18 0:49 4 FELLINE Fabio Astana – Premier Tech 13 1:26 5 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 10 2:07 6 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 7 ,, 7 WELLENS Tim Lotto Soudal 4 2:18 8 DE MARCHI Alessandro Israel Start-Up Nation 3 ,, 9 LANDA Mikel ...

zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico quinta tappa in DIRETTA: van der Poel inizia l’ultimo giro quasi tre minuti per lui -… - EduarRock : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 5 ?? Pedaso - km 123 ????? @PelloBilbao1990, @GannaFilippo, @stannardrj, @Rick… - SaganLily : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 5 ?? Pedaso - km 123 ????? @PelloBilbao1990, @GannaFilippo, @stannardrj, @Rick… - TirrenAdriatico : ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 5 ?? Pedaso - km 123 ????? @PelloBilbao1990, @GannaFilippo, @stannardrj,… - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico quinta tappa in DIRETTA: fuga a 5 con Ganna e Ballerini il gruppo gestisce - #Tirreno-Adriat… -