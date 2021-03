LIVE Tirreno-Adriatico, quinta tappa in DIRETTA: vince van der Poel resistendo a Pogacar! (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’ULTIMA tappa DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.30 LA CRONACA DELLA Tirreno-Adriatico LE PAGELLE DELLA Tirreno Adriatico L’ANALISI SU MATTEO FABBRO LA CRONACA DELLA PARIGI-NIZZA ORDINE D’ARRIVO PARIGINI NIZZA: OTTAVA tappa LA CLASSIFICA DELLA PARIGI-NIZZA AGGIORNATA L’ANALISI SU VAN DER Poel E VAN AERT VIDEO IL SUCCESSO DI VAN DER Poel NELLA quinta tappa DELLA Tirreno-Adriatico VAN DER Poel: “NEGLI ULTIMI CHILOMETRI NON AVEVO ENERGIE, VOLEVO SOLO ARRIVARE” MAXIMILIAN SCHACHMANN: “GIORNATA PAZZA, NON E’ BELLO vinceRE COSI'” VIDEO ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’ULTIMADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.30 LA CRONACA DELLALE PAGELLE DELLAL’ANALISI SU MATTEO FABBRO LA CRONACA DELLA PARIGI-NIZZA ORDINE D’ARRIVO PARIGINI NIZZA: OTTAVALA CLASSIFICA DELLA PARIGI-NIZZA AGGIORNATA L’ANALISI SU VAN DERE VAN AERT VIDEO IL SUCCESSO DI VAN DERNELLADELLAVAN DER: “NEGLI ULTIMI CHILOMETRI NON AVEVO ENERGIE, VOLEVO SOLO ARRIVARE” MAXIMILIAN SCHACHMANN: “GIORNATA PAZZA, NON E’ BELLORE COSI'” VIDEO ...

zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico quinta tappa in DIRETTA: van der Poel inizia l’ultimo giro quasi tre minuti per lui -… - EduarRock : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 5 ?? Pedaso - km 123 ????? @PelloBilbao1990, @GannaFilippo, @stannardrj, @Rick… - SaganLily : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 5 ?? Pedaso - km 123 ????? @PelloBilbao1990, @GannaFilippo, @stannardrj, @Rick… - TirrenAdriatico : ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 5 ?? Pedaso - km 123 ????? @PelloBilbao1990, @GannaFilippo, @stannardrj,… - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico quinta tappa in DIRETTA: fuga a 5 con Ganna e Ballerini il gruppo gestisce - #Tirreno-Adriat… -