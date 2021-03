LIVE Tirreno-Adriatico | quinta tappa in DIRETTA | van der Poel prova l’attacco solitario a 50 chilometri dal traguardo Problema meccanico per Pogacar!

Leggi su oasport

(Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’ULTIMADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.30 14.34 Van Aert passa per secondo alvolante e guadagna un secondo in classifica generale su Pogacar. 14.33 Altri scatti, cino Serrano (Movistar) e Fabbro (Bora-Hansgrohe). Chiude Formolo. 28? di vantaggio per van der. 14.32 Attaccano Van Aert e Bernal, ma Pogacar arriva a chiudere. 14.31 Rientra Pogacar. Ma ora Van aert scatta per chiudere su Ciccone e Bernal che si erano appena mossi. 30? di vantaggio per van der. 14.30 Formoloa riportare sotto Pogacar. Il gruppo di Van Aert non è lontanissimo. 14.29per Pogacar all’imbocco del ...