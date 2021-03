LIVE Tirreno-Adriatico | quinta tappa in DIRETTA | van der Poel inizia l’ultimo giro | quasi tre minuti per lui

(Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’ULTIMADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 14.30 15.11 Dietro invece Alessandro De Marchi e Marc Soler provano a riportarsi su Felline. 15.10 Mathieu van derpassa sotto lo striscione del traguardo.per lui! 15.09 E a farne le spese è Giulio Ciccone, che perde le ruote dei migliori. Anche Nairona in difficoltà 15.08 E tra di loro c’è Fabio Felline, che rientra sul gruppo dei migliori e prova subito a scattare in salita! 15.08 Intanto il gruppo dei primi ha rallentato davvero tanto, permettendo ad alcuni ritardatari di poter rientrare. 15.06 Tim Wellens della Lotto-Soudal prova ad evadere dal gruppo maglia azzurra, ma senza ...

EduarRock : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 5 ?? Pedaso - km 123 ????? @PelloBilbao1990, @GannaFilippo, @stannardrj, @Rick… - SaganLily : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 5 ?? Pedaso - km 123 ????? @PelloBilbao1990, @GannaFilippo, @stannardrj, @Rick… - TirrenAdriatico : ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 5 ?? Pedaso - km 123 ????? @PelloBilbao1990, @GannaFilippo, @stannardrj,… - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico quinta tappa in DIRETTA: fuga a 5 con Ganna e Ballerini il gruppo gestisce - #Tirreno-Adriat… - Tiz_CyclingLive : Tirreno-Adriatico 2021 - Stage 5 [LIVE STREAM] -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tirreno

... ma laAdriatico riserverà ancora sorprese nella quinta tappa da Castellalto a ... Orari tva pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, a partire dalle 14.30, in streaming su Eurosport ...Tutto il ciclismosu Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo!- Adriatico Fuglsang: 'Giornata decisiva, aspettiamo tutti la Ineos' 3 ORE FA L ORDINE D ...HASHTAG UFFICIALE: #TirrenoAdriatico. METEO: Rovesci sparsi. Temperatura minima 12° C, massima 13° C. Borsino dei Favoriti Quinta Tappa Tirreno – Adriatico 2021. ***** Mathieu Van der Poel. **** Wout ...Tappa molto impegnativa nel finale con la consueta cavalcata della costa adriatica nella prima parte. Percorso molto impegnativo e pieno di muri: chi vorrà sfilare la maglia di leader a Tadej Pogacar ...