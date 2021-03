LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora in DIRETTA: guida Feller. Noel-Kristoffersen per la vittoria? Vinatzer da top ten (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11. Schwarz all’intermedio ha un ritardo di 24 centesimi 13.10: C’è Schwarz con vista sulla Coppa di specialità 13.10: Bravo lo svizzero Meillard che continua il suo percorso di crescita: 28 centesimi di vantaggio e primo posto provvisorio 13.09: Meillard all’intermedio ha 2 decimi di vantaggio 13.09: Sbaglia Matt nella parte finale quando era lanciato verso il primo posto ed è fuori 13.08: Matt ha 16 centesimi di vantaggio all’intermedio 13.06: Questa la classifica quando mancano i primi otto della prima manche: 1 Feller Manuel 1:48.69 2 Vinatzer Alex ITA 1:49.32 +0.63 3 GSTREIN Fabio AUT 1:49.38 +0.69 4 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 1:49.61 +0.92 5 YULE Daniel SUI 1:49.67 +0.98 13.05: Lo svizzero Yule regala la top ten a Vinatzer con una prova che lo porta ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11. Schwarz all’intermedio ha un ritardo di 24 centesimi 13.10: C’è Schwarz con vista sulla Coppa di specialità 13.10: Bravo lo svizzero Meillard che continua il suo percorso di crescita: 28 centesimi di vantaggio e primo posto provvisorio 13.09: Meillard all’intermedio ha 2 decimi di vantaggio 13.09: Sbaglia Matt nella parte finale quando era lanciato verso il primo posto ed è fuori 13.08: Matt ha 16 centesimi di vantaggio all’intermedio 13.06: Questa la classifica quando mancano i primi otto della prima manche: 1Manuel 1:48.69 2Alex ITA 1:49.32 +0.63 3 GSTREIN Fabio AUT 1:49.38 +0.69 4 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 1:49.61 +0.92 5 YULE Daniel SUI 1:49.67 +0.98 13.05: Lo svizzero Yule regala la top ten acon una prova che lo porta ...

