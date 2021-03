LIVE Piacenza-Trento 1-1 (17-25; 27-25; 13-13), gara-2 quarti Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di domenica 14 marzo 2021) Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino si sfidano nel match valido per la seconda giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2020/2021. I piacentini vanno a caccia del riscatto per allungare la serie, mentre Trento proverà a chiuderla nella difficile trasferta. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 14 marzo. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff Superlega 2021 IL TABELLONE DEI quarti DI FINALE TUTTI I RISULTATI DEI Playoff SCUDETTO 2021 IL REGOLAMENTO E LA FORMULA AGGIORNA ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Gas Sales Bluenergye Itas Trentino si sfidano nel match valido per la seconda giornata deidi finale dei2020/. I piacentini vanno a caccia del riscatto per allungare la serie, mentreproverà a chiuderla nella difficile trasferta. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 14 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DEIIL TABELLONE DEIDI FINALE TUTTI I RISULTATI DEISCUDETTOIL REGOLAMENTO E LA FORMULA AGGIORNA ...

