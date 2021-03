Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 14 marzo 2021 (Di domenica 14 marzo 2021) Torna domenica 14 marzo 2021 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti ci saranno Rita Rusi? e Alba Parietti, che affronteranno le temibili sfere. Inoltre, assisteremo a un nuovo confronto tra Guenda Goria e Francesco Baccini, che vogliono mettere in chiaro le cose su quanto sia accaduto tra il cantante e Maria Teresa Ruta. Infine si parlerà ancora della famiglia di Walter Zenga. Live Non è la D’Urso streaming Il programma di Barbara D’Urso Live ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Torna domenica 14Non è la, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara. Tra glici saranno Rita Rusi? e Alba Parietti, che affronteranno le temibili sfere. Inoltre, assisteremo a un nuovo confronto tra Guenda Goria e Francesco Baccini, che vogliono mettere in chiaro le cose su quanto sia accaduto tra il cantante e Maria Teresa Ruta. Infine si parlerà ancora della famiglia di Walter Zenga.Non è lastreaming Il programma di Barbara...

