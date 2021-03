Live non è la d’Urso: anticipazioni. Gli ospiti (Di domenica 14 marzo 2021) he cosa ci riserverà la nuova puntata di Live Non è la d’Urso, in onda oggi, domenica 14 marzo 2021 su Canale 5? Quali personaggi animeranno lo studio di Barbara d’Urso? La padrona di casa ha annunciato la presenza di Tiziana, moglie del compianto Stefano D’Orazio. Chi invece si confronterà con le temibili sfere? Barbara d’Urso torna con il doppio appuntamento domenicale. Oggi, domenica 14 marzo 2021, andranno infatti in onda Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 marzo 2021) he cosa ci riserverà la nuova puntata diNon è la, in onda oggi, domenica 14 marzo 2021 su Canale 5? Quali personaggi animeranno lo studio di Barbara? La padrona di casa ha annunciato la presenza di Tiziana, moglie del compianto Stefano D’Orazio. Chi invece si confronterà con le temibili sfere? Barbaratorna con il doppio appuntamento domenicale. Oggi, domenica 14 marzo 2021, andranno infatti in onda Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - welikeduel : 'Quello che non c'è.' Manuel Agnelli featuring Rodrigo D'Erasmo a #propagandalive - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il rendimento di @aaronramsey dipende tanto dai tanti problemi fisici che non gli consentono di… - margheritasid1 : @italiangymteam_ @_Saturna02 Io l’anno scorso mi ero stupita sentendo una IG live di una ginnasta che diceva che non c’erano controlli ??????? - bittimaze : @chanslixie non ci credo ti stai perdendo la live sunki -