LIVE Luna Rossa-New Zealand, America’s Cup in DIRETTA: vento leggero, scelto il campo di regata A (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.24 Il direttore di gara Iain Murray ha scelto il campo di regata A (lo stesso di regata) e parla di vento leggero tra i 7 e i 10 nodi. Sulla carta condizioni ideali per Luna Rossa ma, come si è visto negli ultimi due giorni, Team New Zealand si trova benissimo anche con questa brezza. 03.21 Fino ad oggi abbiamo assistito a dei botta e risposta: i Kiwi hanno vinto gara-1 e gli italiani hanno subito replicato in gara-2, Team Prada Pirelli si è imposto nella terza e nella quinta regata ma è sempre stato riagguantato dai padroni di casa. 03.18 Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) prosegue il confronto tra Luna ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.24 Il direttore di gara Iain Murray haildiA (lo stesso di) e parla ditra i 7 e i 10 nodi. Sulla carta condizioni ideali perma, come si è visto negli ultimi due giorni, Team Newsi trova benissimo anche con questa brezza. 03.21 Fino ad oggi abbiamo assistito a dei botta e risposta: i Kiwi hanno vinto gara-1 e gli italiani hanno subito replicato in gara-2, Team Prada Pirelli si è imposto nella terza e nella quintama è sempre stato riagguantato dai padroni di casa. 03.18 Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) prosegue il confronto tra...

