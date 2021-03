LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Leclerc e Sainz completano il lavoro della Ferrari (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test Bahrain (14 marzo) – La line-up dei piloti – La cronaca del day-1 – La cronaca del day-2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del terzo e ultimo giorno di Test di F1 in Bahrain. Sul circuito di Sakhir i team e i piloti ultimeranno il lavoro di preparazione in vista dell’esordio iridato che si terrà su questo stesso tracciato. La Ferrari scenderà in pista la mattina con il monegasco Charles Leclerc e il pomeriggio con lo spagnolo Carlos Sainz. La Rossa, fino a questo punto delle prove, non ha impressionato sia sul giro secco che sul passo gara. Guardando ai cronologici, non mancano le perplessità. Dal fronte del ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei(14 marzo) – La line-up dei piloti – La cronaca del day-1 – La cronaca del day-2 Buongiorno e bentrovati alladel terzo e ultimo giorno didi F1 in. Sul circuito di Sakhir i team e i piloti ultimeranno ildi preparazione in vista dell’esordio iridato che si terrà su questo stesso tracciato. Lascenderà in pista la mattina con il monegasco Charlese il pomeriggio con lo spagnolo Carlos. La Rossa, fino a questo punto delle prove, non ha impressionato sia sul giro secco che sul passo gara. Guardando ai cronologici, non mancano le perplessità. Dal fronte del ...

Advertising

SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc causa la prima bandiera rossa di questi #F1Testing Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : ??? SI TORNA IN PISTA ? Scatta il secondo giorno dei test #F1 in Bahrain ??Tutti gli aggiornamenti da Sakhir per i… - infoitsport : LIVE F1 | Test Bahrain in DIRETTA | Leclerc prende confidenza con la nuova Ferrari | nel pomeriggio tocca a Sainz - singgih_oktav : RT @RideDriveLive: Prova Yamaha MT-09 2021, evoluzione della specie -