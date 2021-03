LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Ferrari subito al lavoro con Leclerc (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.20 Il britannico George Russell inizia il lavoro con la Williams. Il giovane pilota Mercedes firma il miglior crono nell’ultimo settore. 8.18 Sono solo tre le auto che hanno registrato un giro cronometrato. Schumacher, Leclerc e Bottas occupano i primi tre posti della classifica. 8.16 Inizia a lavorare Mick Schumacher. Il pilota di casa Haas si porta al comando della graduatoria. 8.14 Si accendono i motori in Bahrain: Lights go green for the final day of Testing Our dear friend Murray Walker joins us in spirit #F1 #F1Testing pic.twitter.com/FCgyKCGwvh — Formula 1 (@F1) March 14, 2021 8.12 Perez e Gasly riprendono la via della pista. Leclerc è al momento fermo in pit lane. 8.10 Ferrari, ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.20 Il britannico George Russell inizia ilcon la Williams. Il giovane pilota Mercedes firma il miglior crono nell’ultimo settore. 8.18 Sono solo tre le auto che hanno registrato un giro cronometrato. Schumacher,e Bottas occupano i primi tre posti della classifica. 8.16 Inizia a lavorare Mick Schumacher. Il pilota di casa Haas si porta al comando della graduatoria. 8.14 Si accendono i motori in: Lights go green for the final day ofing Our dear friend Murray Walker joins us in spirit #F1 #F1ing pic.twitter.com/FCgyKCGwvh — Formula 1 (@F1) March 14, 2021 8.12 Perez e Gasly riprendono la via della pista.è al momento fermo in pit lane. 8.10, ...

