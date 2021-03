LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Ferrari costante sul passo gara, Mercedes si nasconde (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.24 I tempi di Leclerc cominciano ad alzarsi, avvicinandosi pericolosamente all’1’38” dopo 6 giri di long-run su gomma gialla. 10.22 Ultimi due giri in 1’37?6 e 1’37?7 per Charles Leclerc, che si conferma abbastanza costante su un ritmo discreto ma inferiore ad altri team. 10.21 Bottas si migliora di due decimi nel frattempo su gomma bianca (C2), ma non riesce a risalire la classifica atTestandosi in settima piazza con 1’32?406. 10.19 Leclerc stampa un altro 1’37?5 come secondo giro di long-run su gomma media. Ritmo non esaltante per la Ferrari, anche se dovesse trattarsi di una simulazione del primo stint di gara. 10.18 Riparte la simulazione passo gara di Charles Leclerc, con un primo giro in 1’37?5 su ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.24 I tempi di Leclerc cominciano ad alzarsi, avvicinandosi pericolosamente all’1’38” dopo 6 giri di long-run su gomma gialla. 10.22 Ultimi due giri in 1’37?6 e 1’37?7 per Charles Leclerc, che si conferma abbastanzasu un ritmo discreto ma inferiore ad altri team. 10.21 Bottas si migliora di due decimi nel frattempo su gomma bianca (C2), ma non riesce a risalire la classifica atandosi in settima piazza con 1’32?406. 10.19 Leclerc stampa un altro 1’37?5 come secondo giro di long-run su gomma media. Ritmo non esaltante per la, anche se dovesse trattarsi di una simulazione del primo stint di. 10.18 Riparte la simulazionedi Charles Leclerc, con un primo giro in 1’37?5 su ...

