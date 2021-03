LIVE Conegliano-Novara 2-0, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA. Grande equilibrio nel terzo set: 14-14 (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-16 Out la diagonale di Bosetti da zona 4 18-16 Aceeeeeeeeeeeee Hiiiiiiiiiiiiill 17-16 La pipe di Egonu 16-16 Il primo tempo dietro con pallonetto vincente di Washington 16-15 Vincente De Kruijf 15-15 Ancora Egonu da zona 2 14-15 Invasione Conegliano 14-14 Vincente Egonu da zona 2 13-14 Errore al servizio Conegliano 13-13 Muroooooooooo Egonuuuuuu 12-13 Mano out di Hill da zona 4 11-13 Errore al servizio Novara 10-13 Il primo tempo di Chirichella 10-12 Murooooooooooooo Egonuuuuuuuuu a uno 9-12 Errore al servizio Novara 8-12 out Egonu da seconda linea al termine di un’azione lunghissima 8-11 Bosetti vincente da zona 4 8-10 Hancock di seconda intenzione 8-9 Errore di Bosetti da zona 4 7-9 Mano out di Sylla da zona 4 6-9 Errore al servizio ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-16 Out la diagonale di Bosetti da zona 4 18-16 Aceeeeeeeeeeeee Hiiiiiiiiiiiiill 17-16 La pipe di Egonu 16-16 Il primo tempo dietro con pallonetto vincente di Washington 16-15 Vincente De Kruijf 15-15 Ancora Egonu da zona 2 14-15 Invasione14-14 Vincente Egonu da zona 2 13-14 Errore al servizio13-13 Muroooooooooo Egonuuuuuu 12-13 Mano out di Hill da zona 4 11-13 Errore al servizio10-13 Il primo tempo di Chirichella 10-12 Murooooooooooooo Egonuuuuuuuuu a uno 9-12 Errore al servizio8-12 out Egonu da seconda linea al termine di un’azione lunghissima 8-11 Bosetti vincente da zona 4 8-10 Hancock di seconda intenzione 8-9 Errore di Bosetti da zona 4 7-9 Mano out di Sylla da zona 4 6-9 Errore al servizio ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Conegliano-Novara 2-0 Finale Coppa Italia volley in DIRETTA. Grande equilibrio nel terzo set: 14-14 -… - zazoomblog : LIVE Conegliano-Novara Finale Coppa Italia volley in DIRETTA: chi alzerà il primo trofeo del 2021? - #Conegliano-N… - thevolleynews : Finale Coppa Italia Frecciarossa: Imoco Volley Conegliano-Igor Gorgonzola Novara LIVE - - zazoomblog : LIVE Conegliano-Novara Finale Coppa Italia volley in DIRETTA: chi alzerà il primo trofeo del 2021? - #Conegliano-N… - zazoomblog : LIVE Conegliano-Monza 2-1 (25-17 26-28 25-14 17-18) semifinali Coppa Italia femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIR… -